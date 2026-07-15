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Barca und Inter interessiert: Tottenham-Kapitän wohl vor Absprung

Argentiniens WM-Fahrer kam 2021 von Atalanta und war seitdem unangefochtener Stammspieler. Nun könnte er einen Abgang forcieren.

Barca und Inter interessiert: Tottenham-Kapitän wohl vor Absprung Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Kapitän Cristian Romero könnte Tottenham Hotspur in diesem Sommer noch verlassen.

Der argentinische Innenverteidiger gilt laut Informationen von Fabrizio Romano als Wechselkandidat und wurde zuletzt in Gesprächen zwischen Tottenham und Inter Mailand thematisiert.

Knackpunkt Gehalt und Ablöse

Ein Wechsel zu Inter gestaltet sich allerdings schwierig.

Vor allem die hohe Ablösesumme sowie das Gehalt des Weltmeisters stellen für die Nerazzurri große Hürden dar.

Konkrete Verhandlungen sollen aber erst nach dem Ende der Weltmeisterschaft stattfinden.

Auch Barcelona interessiert

Neben Inter verfolgt auch der FC Barcelona die Entwicklung aufmerksam.

Allerdings liegt Barcelonas Fokus aktuell weiterhin auf der Verpflichtung eines neuen Stürmers (hier nachlesen >>>), weshalb ein Vorstoß für den 28-Jährigen derzeit nicht als vorrangig gilt.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

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