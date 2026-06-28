Algerien Algerien DZA
Österreich Österreich AUT
Endstand
3:3
1:1 , 2:2
  • Rafik Belghali
  • Riyad Mahrez
  • Riyad Mahrez
  • Marko Arnautovic
  • Marcel Sabitzer
  • Sasa Kalajdzic
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Video-Highlights: Österreichs absurdes 3:3 gegen Algerien

Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher, welches die ÖFB-Elf im letzten Gruppenspiel ablieferte. Die Highlights der Partie im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Es war wohl eines der verrücktesten WM-Spiele der österreichischen Geschichte: Österreich und Algerien trennen sich in einem fast schon absurden Schlagabtausch mit 3:3 (der Spielbericht>>>).

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Arnautovic und Sabitzer bringen Österreich zweimal in Front (28., 55.) , doch beide Male gleichen die Algerier rasch aus (Belghali 45., Mahrez 60.).

Beide Teams wirken mit dem 2:2 zufrieden, gehen kein Risiko mehr ein. Mit der vermeintlich letzten Aktion geht Algerien durch Mahrez dann doch noch in Führung (90.+3), Österreich steht vor dem Aus. Doch Sasa Kalajdzic köpft das ÖFB-Team mit dem tatsächlich letzten Angriff doch noch in die K.o.-Phase (90.+6).

Die Highlights der Partie im VIDEO:

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