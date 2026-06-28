Video-Highlights: Österreichs absurdes 3:3 gegen Algerien

Es war wohl eines der verrücktesten WM-Spiele der österreichischen Geschichte: Österreich und Algerien trennen sich in einem fast schon absurden Schlagabtausch mit 3:3 (der Spielbericht>>>).

ÖFB-Team bei der WM - alle News und Infos >>>

Arnautovic und Sabitzer bringen Österreich zweimal in Front (28., 55.) , doch beide Male gleichen die Algerier rasch aus (Belghali 45., Mahrez 60.).

Beide Teams wirken mit dem 2:2 zufrieden, gehen kein Risiko mehr ein. Mit der vermeintlich letzten Aktion geht Algerien durch Mahrez dann doch noch in Führung (90.+3), Österreich steht vor dem Aus. Doch Sasa Kalajdzic köpft das ÖFB-Team mit dem tatsächlich letzten Angriff doch noch in die K.o.-Phase (90.+6).

Die Highlights der Partie im VIDEO: