Goldtorschütze Kalajdzic: "Ich hab 500 Watschen kassiert"

Österreich steht nach einem der wohl verrücktesten Spiele der österreichischen Fußball-Geschichte im WM-Sechzehntelfinale.

Nach einem absoluten Herzschlagfinale spielt Österreich 3:3 gegen Algerien und qualifiziert sich als Gruppenzweiter erstmals seit 1982 für eine WM-K.o.-Runde (Zum Spielbericht>>>).

Keine Schande von Kansas City

Dabei sah es jedoch lange Zeit nicht nach absoluter Spannung aus. Denn, nachdem Algerien in der 60. Minute durch Riyad Mahrez ausgleicht, schieben beide Mannschaften lange Zeit nur den Ball in den eigenen Reihen hin und her.

Erinnerungen an die "Schande von Gijon" wurden wach, doch als bereits alles auf ein Remis hindeutete trifft Mahrez in der 3. Minute der Nachspielzeit erneut und damit die Österreicher Mitten ins Herz, denn das ÖFB-Team wäre mit einer Niederlage ausgeschieden.

Doch mit der allerletzten Aktion des Spiels gelingt Sasa Kalajdzic nach Kopfball-Vorlage von Michael Gregoritsch doch noch der viel umjubelte Ausgleich.

"Wir waren in Schockstarre"

Kalajdzic zeigte sich direkt nach dem Spiel etwas sprachlos: "Ich weiß jetzt auch gar nicht, was passiert ist. Es ist so schnell gegangen, wir waren alle in Schockstarre. Aber dann brauchst nur ein Tor und das ist Gott sei Dank gekommen."

Nach dem Treffer stürmte die ganze ÖFB-Bank auf den LASK-Angreifer zu und bejubelte ihn.

"Ich glaub ich hab 500 Watschen kassiert. Ich muss schauen, ob ich wegen einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus fahren muss", sagte Kalajdzic mit einem Schmunzler.

"Jetzt sollen sie weitertrinken"

Marko Arnautovic, der das ÖFB-Team in der 28. Minute in Führung brachte, zeigte sich nach dem Spiel ungläubig, dem was passiert ist: "Ich konnte es gar nicht fassen, ich kanns immer noch nicht fassen."

Durch das Weiterkommen geht es für Österreich nun am Donnerstag (21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) gegen Spanien um den Einzug ins Achtelfinale.

Arnautovic richtete den Blick nach der Partie auch schon wieder nach vorne: "Wir werden uns jetzt ein paar Tage auskurieren und dann geht es gegen Spanien und wir werden alles gegen Spanien geben."

Marcel Sabitzer, der das zwischenzeitliche 2:1 besorgte, richtet sich auch noch an die Fans: "Wir haben ihnen (den Fans) kurz den Atem angehalten, aber jetzt sollen sie weitertrinken."

Die Highlights der Partie im Video: