Alles auf Pressing? So könnte Rangnick aufstellen

Ralf Rangnick hat alle Möglichkeiten.

Für das Spiel gegen Argentinien (Mo., ab 19 Uhr im LIVE-Ticker und in der LIVE-Watchparty) stehen dem ÖFB-Teamchef alle Spieler zur Verfügung.

Auch Stefan Posch ist nach seinem Kieferbruch mit einer Spezialschiene einsatzbereit.

Die große Frage: Wie wird Rangnick das ÖFB-Team gegen den amtierenden Weltmeister aufstellen?

So entsteht eine ÖFB-Startelf >>>

Posch ist fit und macht Sinn

Dass im Tor abermals Alexander Schlager beginnt, steht außer Frage.

Auch die Außenverteidiger-Positionen werden aller Voraussicht nach wie gegen Jordanien besetzt sein – Phillipp Mwene auf der linken, Stefan Posch auf der rechten Seite. An Letzterem schätzt das ÖFB-Trainerteam vor allem dessen Zweikampfstärke, das wird gegen die Nummer eins der Weltrangliste wichtig.

Freilich gäbe es die Option, Konrad Laimer in die Viererkette zurückzuziehen, um ihn als Linksverteidiger zu bringen, wo er es öfter mit Lionel Messi zu tun bekommen würde, doch Laimer wird wohl eine andere Aufgabe zugedacht. Mehr dazu später.

Alaba nur auf der Bank?

In den Innenverteidigung ist die Besetzung ziemlich offen. Kevin Danso hat sich nach seiner Einwechslung gegen Jordanien über ein Extralob des Trainers freuen dürfen – wie auch schon im letzten Testspiel gegen Tunesien.

Die Chancen stehen für den Tottenham-Profi gut, diesmal in der Startelf zu stehen.