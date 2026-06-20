3.432.198 Varianten! Wie entsteht eine ÖFB-Startelf?

Eine Startelf nominieren. So schwer kann das doch nicht sein! Meint man.

Die mathematische Theorie sagt etwas ganz anders. Ralf Rangnick hat drei Tormänner und 23 Feldspieler zur Verfügung. Das ergibt 3.432.198 verschiedene Varianten, sich für elf Spieler zu entscheiden. Keine Kleinigkeit.

Gut, ein überwiegender Großteil dieser potenziellen Kombinationen ist rein positionstechnisch schon mal ausgeschlossen. Es werden zum Beispiel nicht alle Innenverteidiger gleichzeitig am Feld stehen.

Am Anfang sind die Magnete

Doch wie entsteht eine Aufstellung beim ÖFB-Team? Zu Beginn ist da die klassische Magnet-Tafel im Trainer-Büro.

Assistenz-Coach Stefan Oesen berichtet: "Es gibt Magneten mit den Namen, die picken die ganze Woche schon oben. Auf vielen Positionen stehen dann zwei Namen untereinander."

In mehreren Sitzungen präsentieren dann die Co-Trainer ihre an den jeweiligen Gegner angepassten Vorstellungen diverser Spielphasen.

Wer passt in welcher Spielphase wohin?