Posch trainiert erstmals mit Spezialschiene

Stefan Posch hat am Samstag erstmals seit dem 3:1-Sieg zum WM-Start gegen Jordanien mit dem ÖFB-Team trainiert.

Während der Steirer am Freitag wegen seines Kieferbruchs noch eine individuelle Einheit mit Sportwissenschaftler Gerhard Zallinger hingelegt hatte, war er nun wieder voll ins Mannschaftstraining integriert.

Spezialschiene aus Arizona

Möglich macht das eine Spezialschiene, die er nach seinem Kieferbruch tragen muss. Die Schiene wurde in Phoenix, Arizona für den Rechtsverteidiger angefertigt, am Freitagnachmittag folgte die finale Anpassung in Los Angeles.

Sollten beim Training keine Komplikationen auftreten, steht einem Einsatz gegen Argentinien (Mo., ab 19 Uhr im LIVE-Ticker) nichts im Weg.

Auch alle anderen Kadermitglieder konnten trainieren.