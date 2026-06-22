Rangnick: "Werden wohl das beste Spiel meiner Amtszeit brauchen"

Es sind die großen Spiele, in denen Geschichten geschrieben werden!

Für Österreich steht am Montag in Arlington das zweite Spiel bei dieser Weltmeisterschaft auf dem Programm (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Und die Aufgabe könnte größer wohl kaum sein: Mit Argentinien wartet der amtierende Weltmeister, angeführt von Lionel Messi, der sich mit fast 39 Jahren noch immer in Topform befindet.

Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten?

Auch wenn beide Teams mit einem Sieg ins Turnier gestartet sind, scheint die Rollenverteilung vor dem Duell klar. Doch Teamchef Ralf Rangnick sieht genau darin eine Chance.

"Wir spielen 'against all odds'. Und 'against all odds' ist möglich, dass wir eben vielleicht auch für eine Überraschung sorgen. Und das halte ich für möglich, weil wir reden immer noch über eine Mannschaftssportart", erklärte Rangnick vor der Partie.