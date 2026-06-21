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NEWS
Deine ÖFB-Startelf gegen Argentinien - Stimme ab!
Bei uns bist du Ralf Rangnick! Stell' das ÖFB-Team für das WM-Spiel gegen Argentinien nach deinen Wünschen auf.
Bei uns bist du der Teamchef!
In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.
Nach dem erfolgreichen WM-Auftakt gegen Jordanien wartet auf Österreich der nächste Härtetest. Am Montag (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) trifft das ÖFB-Team im zweiten WM-Gruppenspiel in Dallas auf den amtierenden Weltmeister Argentinien.
Doch wie würdest du aufstellen? Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.
3.432.198 Varianten! Wie entsteht eine ÖFB-Startelf? >>>
Stimme jetzt ab: