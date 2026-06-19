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WM-Watchparty am Montag LIVE: Österreich gegen Argentinien

Betreutes Fernsehen: Die ADMIRAL Ansakonferenz liefert eine Watchparty zum Duell mit dem Weltmeister - sei dabei und diskutiere mit!

WM-Watchparty am Montag LIVE: Österreich gegen Argentinien
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Jetzt wird es ernst!

Nach dem erfolgreichen WM-Auftakt gegen Jordanien wartet auf das ÖFB-Team die ganz große Herausforderung: Weltmeister Argentinien mit Superstar Lionel Messi.

Die ADMIRAL Ansakonferenz begleitet das zweite Gruppenspiel Österreichs am Montag (19 Uhr im LIVE-Ticker) mit einer LIVE-Watchparty direkt aus dem WM-Studio. Los geht's bereits 60 Minuten vor Anpfiff.

Hannes, July und Patrick liefern Reaktionen, Analysen und beantworten eure Fragen aus dem Chat. Unterstützung und LIVE-Updates direkt aus dem Stadion kommen von ÖFB-Experte Harald.

Kommentiert live mit, teilt eure Tipps und werdet Teil der Watchparty.

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