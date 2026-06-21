Ansakonferenz

So würden wir gegen Argentinien spielen

Die ADMIRAL Ansakonferenz baut ihre Wunsch-Startelf für den WM-Kracher gegen Lionel Messi und Co.

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Nach dem erfolgreichen WM-Auftakt wartet mit Weltmeister Argentinien die wohl größte Herausforderung der Gruppenphase auf das ÖFB-Team.

Doch mit welcher Elf soll Ralf Rangnick den Titelverteidiger am Montag (19 Uhr im LIVE-Ticker und ab 18 Uhr in der LIVE-Watchparty) fordern?

Die ADMIRAL Ansakonferenz hat ihre gemeinsame Wunsch-Startelf zusammengestellt. Große Diskussionen gibt es dabei vor allem um Marko Arnautovic: Gehört der Matchwinner gegen Jordanien von Beginn an auf den Platz oder bleibt seine Jokerrolle die gefährlichste Waffe?

Auch die Situation rund um Stefan Posch sorgt für Fragezeichen. Wer soll die rechte Abwehrseite übernehmen, falls der Verteidiger nach seinem Kieferbruch nicht in der Startelf stehen kann?

Hannes, July, Patrick und Harald präsentieren ihre Wunsch-Elf für den WM-Kracher gegen Argentinien.

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