100x Sabitzer im ÖFB-Team: Anders als Alaba und Co.

Von den 12.500 Anwesenden am Innsbrucker Tivoli hatte wohl niemand eine Ahnung, was er da gerade gesehen hatte.

Das 0:0 im Testspiel gegen Rumänien am 5. Juni 2012 war wahrlich kein Leckerbissen, sondern eher zum Vergessen gewesen.

Doch in der 65. Spielminute hatte sich – im Nachhinein betrachtet – Historisches ereignet: Guido Burgstaller ging aus dem Spiel, Marcel Sabitzer kam und bildete fortan eine Offensive mit Patrick Bürger, Marko Arnautovic und Andreas Ivanschitz.

Innsbruck ist ein besonderer Platz

Gerade einmal 18 Jahre, zwei Monate und 19 Tage war der damalige Admiraner alt, als ihm Teamchef Marcel Koller zum Länderspiel-Debüt verhalf.

In seinem fünften Länderspiel – abermals in Innsbruck – traf er beim 1:1 gegen Island erstmals. "Innsbruck wird deshalb immer einen besonderen Platz haben", sagt er.

Rund zwei Dutzend Österreicher waren bei ihrem ersten A-Team-Einsatz jünger, in der Neuzeit nur Yusuf Demir, Valentino Lazaro und David Alaba.