"Bin guter Dinge für die WM" - Rangnick jubelt über "ugly win"

Ganz so spektakulär wie noch am Freitag war es diesmal mit Sicherheit nicht, dafür umso erkenntnisreicher.

Das ÖFB-Team gewinnt mit einem 1:0 über Südkorea (Spielbericht>>>) auch das zweite Testspiel des WM-Jahres - und Ralf Rangnick erneut wichtige Erkenntnisse.

"Wir haben die Testspielgegner nicht zufällig ausgewählt, sondern uns von jedem Gegner versprochen, dass er ein bisschen was mit unseren Gruppengegnern zu tun hat. Das Spiel heute hat mich absolut bestätigt", so der ÖFB-Teamchef.

Rangnick erwartet Jordanien und Algerien ähnlich

Konkret meint er damit: "Sowohl das Spiel gegen Jordanien als auch das gegen Algerien könnte sehr ähnlich verlaufen wie das heutige. Solche Spiele musst du dann ziehen und gewinnen."

Südkorea trat im Happel-Oval am Dienstag erwartungsgemäß taktisch diszipliniert, in der Defensive kompakt und auf Konter lauernd auf.

Die "Taegeuk Warriors" hätten im Vergleich zum ein oder anderen Testspiel der jüngeren Vergangenheit diesmal "ihr richtig gutes Gesicht gezeigt. Sie haben uns kaum Räume gegeben und extrem körperbetont gespielt", so Rangnick.

Wiedersehen bei der WM?

Der 67-Jährige glaubt an ein südkoreanisches Weiterkommen bei der WM, in Gruppe A heißen die Gegner Tschechien, Mexiko und Südafrika.