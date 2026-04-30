Europacöp
Die besten ÖFB-Legionäre in Portugal
Von Roli Linz bis Florian Grillitsch: "Europacöp" stellt die beste Österreich-Elf in Portugal zusammen.
Textquelle: © LAOLA1
Diverse Österreicher haben in der portugiesischen Liga ihre Spuren hinterlassen.
Bevor es in der UEFA Europa League zum Duell zwischen Sporting Braga und Freiburg (ab 21 Uhr LIVE bei CANAL+ und im LIVE-Ticker) kommt, blicken Hannes und Johannes auf die besten ÖFB-Legionäre in Portugal.
In einer neuen Ausgabe von "Europacöp" stellen sie ihre persönliche Best-of-Elf zusammen – mit bekannten Namen wie Roli Linz, Markus Berger und Florian Grillitsch.
Welche Spieler hätten es bei dir in die Startelf geschafft?
Hier ansehen: