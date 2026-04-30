Europacöp

Die besten ÖFB-Legionäre in Portugal

Von Roli Linz bis Florian Grillitsch: "Europacöp" stellt die beste Österreich-Elf in Portugal zusammen.

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Diverse Österreicher haben in der portugiesischen Liga ihre Spuren hinterlassen.

Bevor es in der UEFA Europa League zum Duell zwischen Sporting Braga und Freiburg (ab 21 Uhr LIVE bei CANAL+ und im LIVE-Ticker) kommt, blicken Hannes und Johannes auf die besten ÖFB-Legionäre in Portugal.

In einer neuen Ausgabe von "Europacöp" stellen sie ihre persönliche Best-of-Elf zusammen – mit bekannten Namen wie Roli Linz, Markus Berger und Florian Grillitsch.

Welche Spieler hätten es bei dir in die Startelf geschafft?

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