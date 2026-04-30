"Ich war in einer HTL und habe mir im Maturajahr Gedanken gemacht, was ich nach der Schule machen will. Ich habe mich gefragt, was mich am glücklichsten macht. Die Antwort war Fußball. Damals habe ich bei Donaufeld in der Wiener Stadtliga gespielt. Ich habe meinen Eltern gesagt, ich will es versuchen, Fußballer zu werden", erzählt der Stürmer.

Ein Mitspieler, der gleichzeitig in der Admira-Akademie arbeitete, empfahl ihn für ein Probetraining. Der Rest ist Geschichte: Admira Juniors, Admira-Profis, VfB Stuttgart, Wolverhampton, Leihe zu Eintracht Frankfurt, jetzt Leihe zum LASK. Und dazwischen zahlreiche Verletzungen.

Zwei Schritte zurück

Als sich die Linzer im vergangenen September den Angreifer leihweise schnappten, war das ein großer Coup. Aber es dauerte, ehe Kalajdzic nach langer Pause wirklich ankam, erst im Frühjahr erkämpfte er sich ein Stammleiberl und seine Leistungskurve zeigt seither steil nach oben.

Er sagt: "Vor ein paar Monaten hätten einige sicher noch gesagt, dass der Schritt eine Katastrophe war, jetzt sagen alle, ich habe alles richtig gemacht. Zwei Schritte zurückzugehen, war richtig. Es tut mir gut, in der Heimat zu sein. Mein Körper hat sich wieder an regelmäßigen Profi-Fußball gewöhnt. Ich fühle mich sehr gut."