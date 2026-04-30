Begehrter Teamchef: Rangnicks Verlängerung beim ÖFB zieht sich

Auch rund eineinhalb Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft ist die Zukunft von Ralf Rangnick beim ÖFB weiter offen.

Nachdem die Vorstellungen beider Parteien noch zu Beginn des Jahres weit auseinandergelegen sind, soll der Österreichische Fußballverband laut "SN" mittlerweile ein Angebot vorgelegt haben, das den Wünschen des 67-jährigen Deutschen entspricht.

Speziell finanziell habe der ÖFB nachgelegt: Durch Zusatzzahlungen von vier Sponsoren könnte sich das Gehalt des Teamchefs auf rund zwei Millionen Euro verdoppeln.

Letzte Hürden gibt es jedoch noch beim Betreuerstab zu bewältigen, wo noch nicht mit allen verlängert worden ist.

Britische Klubs zeigen Interesse

Allerdings sollen Rangnick auch weitere Offerten vorliegen.

Wie die "SN" berichtet, dürften einige britische Klubs interessiert sein, zudem auch noch einige Nationalteams. Finanzkräftige, arabische Investoren bei europäischen Klubs sollen sich ebenso gemeldet haben.

Für ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll liege es im Interesse des ÖFB mit Rangnick zu verlängern. "Er hat in den letzten Jahren eine Bewegung, eine Dynamik in den österreichischen Fußball gebracht, die weit über die Nationalmannschaft hinaus wirkt", sagte Pröll bei ServusTV.

Verlängerung erst nach der WM?

Bereits zuletzt hat der Ex-Vizekanzler angekündigt, dass eine Verlängerung auch nach der WM möglich sei (Alle Infos >>>).

Rangnick hat das Nationalteam 2022 übernommen und einen Punkteschnitt von 1,95 Zählern in 44 Spielen als Teamchef vorzuweisen.

In dieser Zeit hat er den ÖFB unter anderem zur EM 2024 sowie zur ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren geführt.