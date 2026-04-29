ÖFB-Star gesteht: "Habe mit acht Jahren Tippschein abgegeben"

ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch betreibt gemeinsam mit CANAL+ und Host Johannes Hofer seit neuestem den Podcast "Ohne Filter".

Mit prominenten Gästen wird über die verschiedensten Themen geredet. In der neuen Folge mit Musiker Paul Pizzera macht der Steirer jetzt ein pikantes Geständnis.

"Mit acht Jahren habe ich meinen ersten Tippschein abgegeben", verrät Gregoritsch. Die Wette ging 2002 auf eine Doppelquote von Brasilien im WM-Finale gegen Deutschland.

Die Altersgrenze von 18 Jahren wurde wohl nicht beachtet. "Ich habe das Tippbüro damals ausgetrickst", so der Offensiv-Mann. Der erfolgreiche WM-Tipp (Brasilien gewann 2:0) sei eine von zehn Wetten im Leben des Österreichers gewesen.

Im Teenager-Alter wurde Gregoritsch Profi und durfte nicht mehr tippen. "Mit 15 Jahren habe ich aufgehört zu wetten", schmunzelt der Augsburg-Legionär.