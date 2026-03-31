Sabitzer: "Ein solides, kein großartiges Spiel"

Marcel Sabitzer durfte sich beim 1:0-Heimsieg gegen Südkorea über ein Jubiläum freuen. Spielbericht >>>

Der Dortmund-Star erzielte im zweiten WM-Testspiel mit dem Goldtor seinen 25. Länderspiel-Treffer für Österreich. Nur neun Spieler haben mehr Tore in Rot-Weiß-Rot geschossen.

Nach dem Spiel meint der Steirer im "ORF": "Wenn du zwei Spiele gewinnst gegen ganz gute Nationen, auch mal andere Nationen, gegen die du nicht alltäglich spielst, dann ist das sehr gut. Es war ein solides Spiel, kein großartiges."

"Wir freuen uns auf den Sommer"

In der ersten Halbzeit hätte man etwas unsauber agiert, sei "nicht in die ganz gefährlichen Situationen reingekommen. In der Halbzeit haben wir uns Szenen in Ballbesitz angesehen, wie wir es besser machen können. Das hat relativ schnell Früchte getragen."

Xaver Schlager bediente den 32-Jährigen im Rückraum, der sich die Chance nicht nehmen ließ. "Wir haben alles reingehauen, haben gut Gas gegeben und dann auch verdient gewonnen", meinte Sabitzer.

Somit nimmt Österreich ein gutes Gefühl in die finale Vorbereitungsphase mit. "Für uns war es ein superwichtiger Lehrgang, dass wir noch einmal Jungs dazu kriegen, dass sie die Abläufe kennenlernen. Wir freuen uns schon auf den Sommer."

Finale WM-Vorbereitung startet Ende Mai

Ende Mai kommt das ÖFB-Team wieder zusammen, am 1. Juni wird gegen Tunesien in Wien das letzte WM-Testspiel auf heimischem Boden absolviert.

Am 4. Juni hebt der ÖFB-Tross in die USA ab, wo das letzte Testspiel vor dem WM-Auftakt gegen Jordanien (17. Juni) bestritten wird.