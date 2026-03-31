Zwei Einser, mehrere Vierer: Die Noten zu ÖFB vs. Südkorea

Das ÖFB-Nationalteam kann auch im letzten WM-Test auf heimischem Boden gewinnen. (zum Spielbericht >>>)

Mit dem 13. ungeschlagenen Heimspiel am Stück knackt die Mannschaft von Ralf Rangnick einen Allzeitrekord. Gegen defensiv kompakte Südkoreaner mühen sich die Österreicher aber vor allem bis zur Pause ab.

In der zweiten Hälfte steigert sich das ÖFB-Team aber - auch dank guter Impulse von der Bank. Zwei Teamspieler überragen gegen Heung-min Son und Co., ein paar andere erwischen nicht ihren besten Tag.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller ÖFB-Akteure und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

Die Noten für die ÖFB-Kicker: