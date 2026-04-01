Chukwuemeka: "Das ist nur der Anfang"

"Eine unglaubliche Woche! Daran werde ich noch lange denken", sagt Carney Chukwuemeka.

Der 22-Jährige hat sich vor wenigen Wochen entschieden, für die österreichische Nationalmannschaft aufzulaufen.

Ein Traumstart

Bei den Siegen gegen Ghana (5:1) und Südkorea (1:0) hat er jeweils als Einwechselspieler seine ersten 41 Länderspielminuten gesammelt und bei seinem Debüt auch ein Tor bejubelt.

"Das ist nur der Anfang für mich. Aber es war der bestmögliche Start", freut sich der Dortmund-Legionär.

Die liebe ÖFB-Familie

Dass sowohl er als auch Paul Wanner sich rasch im eingeschworenen ÖFB-Haufen eingefunden haben, wurde im Rahmen des Lehrgangs schon mehrmals betont.

Chukwuemeka bestätigt: "Das ist wie eine Familie. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt."

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Sein Einstands-Lied

Und wie es eben Tradition ist, musste der gebürtige Wiener zwischen den beiden Spielen vor versammelter Mannschaft ein Lied trällern.

Der Offensivspieler entschied sich für "Close Friends" von Lil Baby. "Alle haben gesagt, dass ich ziemlich gut war", grinst er.

Fans sorgen für Gänsehaut