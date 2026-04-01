Chukwuemeka: "Das ist nur der Anfang"

Nicht nur die Mannschaft, auch die Fans haben den "Neuzugang" schnurstracks ins Herz geschlossen. Bei seiner Einwechslung gegen Südkorea brandete großer Jubel auf.
"Ich hatte Gänsehaut. Das hat sich richtig gut angefühlt, hat mir noch mehr Energie gegeben", strahlt der BVB-Profi.
Eine kuriose Statistik
Zuletzt wurde die kuriose Statistik verbreitet, dass der zweifache ÖFB-Teamspieler in seiner gesamten Profi-Karriere in fast 100 Spielen noch nie durchgespielt hat.
Er winkt ab: "Das macht mir keine Sorgen. Ich hatte einige Verletzungen, war in einigen Spielen nicht ganz fit."
Die Sache mit dem Deutschkurs
Auch der Umstand, dass der in England aufgewachsene Kicker praktisch kein Deutsch spricht, war Thema. Teamchef Ralf Rangnick zeigte sich überrascht, dass die Dortmunder Chukwuemeka nicht zu einem Deutsch-Kurs verpflichtet hätten.
Der BVB wiederum soll die Aussagen des Trainers mit Verwunderung aufgenommen haben.
Chukwuemeka ist jedenfalls motiviert, die Sprache zu lernen. Er sagt: "Ich denke nicht, dass das nicht der Fehler des Klubs ist. Ich muss da Verantwortung übernehmen."