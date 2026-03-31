Neuer Allzeit-Rekord! ÖFB-Team gewinnt WM-Test gegen Südkorea

Österreich gewinnt gegen Südkorea mit 1:0 auch das zweite Testspiel des WM-Jahres 2026.

Damit bleibt das ÖFB-Team im 13. Heimspiel in Folge ungeschlagen und stellt einen neuen Rekord in der Verbandshistorie auf.

Südkorea etwas gefährlicher

Im Gegensatz zu Ghana präsentiert sich Südkorea insbesondere in der Defensive weitaus stabiler, spielbestimmend ist aber die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick.

Trotzdem werden die Gäste zuerst gefährlich, Star-Stürmer Heung-Min Son verzieht einen Schuss aus guter Position (16.). Im direkten Gegenzug wird ein Schuss von Christoph Baumgartner im letzten Moment am Tor vorbei abgefälscht (18.).

Kurz vor der Pause ist Patrick Pentz nach einem Eckball gegen Minjae Kim mit dem Fuß zur Stelle (38.).

Sabitzer erzielt Goldtor

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff fällt das einzige Tor des Abends. Xaver Schlager kommt etwas glücklich an den Ball, spielt zur Mitte, wo Marcel Sabitzer direkt übernimmt und den Ball im Tor versenkt (48.).

Daraufhin neutralisieren sich beide Mannschaften weitestgehend, vor Anbruch der Schlussviertelstunde muss Pentz gegen den durchgebrochenen Son zur Tat schreiten - und macht dies glänzend (74.).

In der 84. Spielminute hält der Bröndby-Legionär den knappen Heimsieg gegen Hyun-Gyu Oh im Nachfassen fest. Der Torhüter ist auch der einzige Spieler, den Teamchef Rangnick im Laufe des Spiels nicht auswechselt.

Ende Mai kommt das Nationalteam wieder zusammen, am 1. Juni bestreitet Österreich gegen Tunesien das letzte Spiel vor der WM auf heimischem Boden. Am 4. Juni hebt der ÖFB-Tross in die USA ab, wo das letzte Testspiel vor dem WM-Auftakt bestritten wird.