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Trabzonspor fordert Rekordablöse für Ex-WAC-Kicker

Ein Angebot aus der Premier League soll der türkische Topklub bereits abgelehnt haben. Eine Rekordsumme wird nötig sein, um den Klub zum Nachdenken zu bringen.

Trabzonspor fordert Rekordablöse für Ex-WAC-Kicker Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Nach seinem Wintertransfer vom Wolfsberger AC zu Trabzonspor benötigte Chibuike Nwaiwu gerade einmal eine Halbserie, um sich in die Notizbücher internationaler Klubs zu spielen.

Doch Trabzonspor will den Innenverteidiger eigentlich nicht verkaufen, dementsprechend tief müsste ein Interessent in die Tasche greifen.

Wie aus einem Bericht der türkischen Sportzeitung "Fotomaç" hervorgeht, hat der Tabellendritte der abgelaufenen Süper-Lig-Saison ein Angebot vom FC Fulham in Höhe von 20 Millionen Euro abgelehnt.

Steigt Nwaiwu zum Rekordverkauf auf?

Neben den "Cottagers" sollen sich auch Premier-League-Absteiger West Ham United und Bayer Leverkusen mit Nwaiwu beschäftigen.

Wie eine vereinsnahe Quelle "TransferFeed" bestätigt, würde Trabzonspor einen Verkauf des 22-jährigen Nigerianers nur für eine Rekordsumme zwischen 30 und 35 Millionen Euro in Betracht ziehen.

Damit würde er Ugurcan Çakır, der den Verein im vergangenen Transfersommer für 27,5 Millionen Euro in Richtung Galatasaray verließ, als teuersten Abgang der Vereinsgeschichte ablösen.

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