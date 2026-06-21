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Einigung erzielt! Messi bekommt nächsten berühmten Mitspieler

Inter Miami angelt sich offenbar einen brasilianischen Nationalspieler: Casemiro wird in die MLS wechseln.

Einigung erzielt! Messi bekommt nächsten berühmten Mitspieler Foto: © IMAGO / Ulmer / Teamfoto
Textquelle: © LAOLA1
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Brasilien-Star Casemiro steht kurz vor einem Wechsel zu Inter Miami.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, habe sich der 34-jährige Mittelfeldspieler mit Miami auf ein Engagement geeinigt.

Die Unterzeichnung des Vertrags soll in Kürze erfolgen.

Aktuell noch bei der WM

Aktuell weilt Casemiro mit der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM. In den bisherigen beiden Gruppenspielen gegen Marokko und Haiti stand er jeweils in der Startelf.

Die erfolgreichste Zeit seiner Karriere erlebte Casemiro bei Real Madrid. Mit den "Königlichen" gewann er fünf Mal die Champions League. Seit 2022 spielt der defensive Mittelfeldspieler für Manchester United.

Abschied von Manchester United länger bekannt

Sein Abschied von den "Red Devils" mit Saisonende steht bereits seit Jänner fest.

Bei Inter Miami wird Casemiro unter anderem auf Topstars wie Lionel Messi, Luis Suarez oder Rodrigo De Paul treffen.

Ranking: Die 20 größten Legenden, die in den USA gekickt haben >>>

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