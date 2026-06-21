WAC will ihn nicht mehr: Dafür klopfen Topligen an

2025 schoss Angelo Gattermayer den WAC mit seinem Goldtor im UNIQA-ÖFB-Cup-Finale zum ersten Cup-Triumph der Vereinsgeschichte - ein Jahr später muss der Angreifer gehen.

"Der Trainer hätte mich schon noch gerne dabei gehabt, leider haben sich die restlichen Verantwortlichen dagegen entschieden", erklärt Gattermayer gegenüber "Sky".

Einen Verbleib in Wolfsberg hätte er sich eigentlich gut vorstellen können: "Unter Silberberger habe ich eine gute Qualigruppe gespielt, die Zusammenarbeit hat super geklappt, deshalb wäre ich auch nicht abgeneigt gewesen, im Lavanttal zu bleiben."

Ablösefreier Wechsel nach Deutschland oder Frankreich?

Die Realität sieht nun so aus, dass sich der 24-jährige Angreifer einen neuen Verein suchen muss. Sein Vertrag im Lavanttal läuft Ende Juni aus, er wäre damit ablösefrei zu haben.

An Interessenten sollte es jedenfalls nicht mangeln. Laut "Sky"-Informationen haben sich Klubs aus der deutschen Bundesliga, Ligue 1 und der schottischen Premiership nach Gattermayer erkundigt.

Nächster Transfer "muss Sinn machen"

"Natürlich würde ich gerne den nächsten Schritt gehen. Wenn das Ausland anklopft, hört man sich das auf jeden Fall an, aber ich will nichts erzwingen, nur dass ich im Ausland spiele, es muss schon Sinn machen", so der 24-Jährige.

In der vergangenen Saison verbuchte der in der Offensive variabel einsetzbare Gattermayer vier Tore und vier Assists in 37 Pflichtspielen.

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