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Für City und Dortmund aktiv: Ried jagt neuen Flügelspieler

Der Niederländer wird für Probetrainings im Innviertel erwartet. Der 23-Jährige war in der Jugend unter anderem für Manchester City und Dortmund aktiv.

Für City und Dortmund aktiv: Ried jagt neuen Flügelspieler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die SV Ried könnte bald erneut auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Wie "Sky" berichtet, prüfen die Innviertler den Transfer des derzeit vereinslosen Jayden Braaf.

Das einstige Juwel spielte in der Jugend für Manchester City und stand später auch bei Borussia Dortmund unter Vertrag, wo er für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam.

Braaf bereits auf dem Weg nach Ried

Zuletzt spielte der 23-jährige Niederländer bei Hellas Verona, kam dort jedoch nur auf sechs Einsätze. 2024 war er leihweise für Fortuna Sittard aktiv, anschließend folgte ein Engagement bei Salernitana. In der Serie B verbuchte er in 16 Spielen zwei Treffer.

Laut Bericht soll bereits eine mündliche Einigung mit den Innviertlern bestehen. In den kommenden Tagen will Braaf im Probetraining sowie im Testspiel gegen Austria Salzburg die Verantwortlichen überzeugen.

Der Flügelspieler soll sich bereits auf dem Weg nach Oberösterreich befinden.

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