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Neuer Verein von Michael Svoboda dürfte feststehen!

Der ÖFB-Teamspieler steht vor einem Wechsel in die Premier League. Der Medizincheck soll noch während der WM erfolgen.

Neuer Verein von Michael Svoboda dürfte feststehen! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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ÖFB-Teamspieler Michael Svoboda erfüllt sich offenbar seinen Traum von der Premier League.

Wie "Sky" berichtet, konnte man sich auf einen Transfer zu Brighton & Hove Albion verständigen.

Beim Achtplatzierten der vergangenen Premier-League-Saison wird Svoboda den Niederländer Jan Paul von Hecke ersetzen, der um 60 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichtet wurde.

Deutlich günstiger fällt die Ablöse aus, die Brighton an den FC Venezia überweisen muss. Dank einer Ausstiegsklausel ist Svoboda für fünf Millionen Euro zu haben.

Medizincheck wohl während WM

Der österreichische Innenverteidiger soll sich bereits länger mit Brighton einig sein.

Womöglich könnte der Transfer noch während der WM offiziell gemacht werden. Der Medizincheck soll laut "Sky" noch kommende Woche, während der WM, stattfinden.

Zuletzt wurde auch über Interesse von einem deutschen Traditionsklub berichtet >>>

Zuletzt Kapitän in Venedig

Svoboda spielt seit 2020 für den FC Venezia. In der vergangenen Saison der Serie B gelang nicht nur der Aufstieg, sondern der 27-jährige Wiener führte den Verein auch als Kapitän an.

Aktuell hält der 1,95 Meter große Abwehrspieler bei vier ÖFB-Länderspielen. Nicht auszuschließen, dass im Laufe der WM weitere Einsätze dazukommen.

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