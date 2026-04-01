Verliert Barca einen Leistungsträger an die Premier League?

Was bringt die Zukunft für Jules Kounde?

Der Rechtsverteidiger laboriert aktuell an einer Muskelverletzung, die ihn seit Wochen außer Gefecht setzt. Ansonsten ist der 27-jährige Franzose beim FC Barcelona aber gesetzt.

Stammspieler bei "Blaugrana"

Im Sommer 2022 wechselte Kounde für rund 50 Millionen Euro vom FC Sevilla zu "Blaugrana". Seitdem bringt es der Abwehrspieler auf 181 Spiele.

Trotzdem könnten sich die Wege nun trennen. Laut der spanischen "Mundo Deportivo" soll Barca einem Verkauf von Kounde offen gegenüberstehen. Und auch der Spieler selbst könne sich einen Wechsel durchaus vorstellen.

Interesse aus England

Der Franzose steht noch bis 2030 bei den Katalanen unter Vertrag, dementsprechend erhofft sich das Team von Hansi Flick auch eine satte Ablösesumme.

Mit Manchester City, Liverpool und Chelsea sollen laut dem Bericht auch drei Teams aus der Premier League Interesse zeigen.