Schalke-Urgestein beendet Karriere

Ralf Fährmann beendet seine Profikarriere. Das gibt der Torhüter im "transfermarkt"-Interview bekannt.

"Ich habe mir bewusst Zeit gelassen, falls etwas Interessantes oder Spannendes kommt, aber in den letzten Monaten sind keine Angebote eingetroffen, bei denen ich sagen würde, dafür brenne ich. Ich werde meine Torwarthandschuhe im Profifußball nicht mehr anziehen", sagte der 37-Jährige, der seit seinem Schalke-Abgang im vergangenen Sommer ohne Verein war.

Fährmann war jahrelang Stammkeeper bei den Königsblauen, absolvierte 289 Pflichtspiele für die Profis. Er erlebte Höhen wie den Bundesliga-Vizemeistertitel 2018, aber auch Tiefen wie den Abstieg 2021.

Zu Beginn seiner Karriere spielte er auch für Eintracht Frankfurt, später leihweise für Norwich City und Brann Bergen.

"Hätte zumindest ein Länderspiel verdient gehabt"

Sein Herzensverein war und ist aber Schalke 04, weshalb er dem Klub jahrelang die Treue hielt.

Rückblickend sagt Fährmann: "Natürlich gab es Anfragen aus Spanien, Italien und England. Aber ich habe mich immer gefragt: Was gebe ich auf, und will ich das wirklich aufgeben? Für Vereine wie Real Madrid, den FC Barcelona oder den FC Liverpool hätte ich es wahrscheinlich aufgegeben, aber die restlichen Vereine sind zu meiner aktiven Zeit nie an Schalke herangekommen."

Ein Einsatz im DFB-A-Nationalteam blieb dem Keeper verwehrt. Fährmann dazu: "Mein morgendlicher Kaffee schmeckt auch ohne Länderspiel in der Vita gut, aber ganz wertneutral hätte ich aufgrund meiner Leistungen über Jahre hinweg eine Nominierung und zumindest ein Länderspiel verdient gehabt."