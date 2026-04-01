Chelsea mit Premier-League-Rekordverlust

Chelsea hat im jüngsten Finanzbericht einen Vorsteuerverlust von 262,4 Millionen Pfund ausgewiesen, wie der Verein am Mittwoch bekannt gab. Dies stellt einen Rekordverlust in der Premier League dar.

Der Klub, dessen Eigentümer aus dem US-amerikanischen Private-Equity-Bereich stammen, begründete die Verluste teilweise mit "gestiegenen Betriebskosten" im Vergleich zum Vorjahr.

Der bisher höchste verzeichnete Vorsteuerverlust in der Premier League wurde von Manchester City in der Saison 2010/11 mit 197,5 Millionen Pfund gemeldet.

Finanzregeln erfüllt

Die Einnahmen für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr beliefen sich laut Chelsea auf 490,9 Millionen Pfund. Dies ist der zweithöchste Wert in der Klubgeschichte und beinhaltet auch Einnahmen aus dem Gewinn der Klub-WM.

Chelsea wurde für den Dreijahreszeitraum, der 2024/25 endet, als konform mit den Finanzregeln der Premier League eingestuft. Diese erlauben maximale Verluste von 105 Millionen Pfund über diesen Zeitraum.

Ausgaben für Infrastruktur, Nachwuchsförderung und Frauenfußball werden bei der Bewertung der Klubverluste von der Liga nicht berücksichtigt.