Muss Bayern im Kracher gegen Real auf Kane verzichten?

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern München!

Superstar Harry Kane hat sich während der Länderspielpause wohl eine Verletzung zugezogen. Das bestätigte England-Teamchef Thomas Tuchel nach dem Testspiel gegen Japan.

"Es ist eine leichte Verletzung, die quasi aus dem Nichts kam", so der Deutsche. Kane musste bereits nach 15 Minuten das Training abbrechen und verpasste damit auch das Spiel.

Vorsichtsmaßnahme?

Über die Art der Verletzung machte der Verband keine Auskunft. Berichte aus England deuten darauf hin, dass er Probleme im Fußbereich haben dürfte. Laut "Sport Bild" wird Kane bereits am Mittwoch in München zurückerwartet.

Ein Ausfall wäre für Bayern sehr schmerzhaft, trifft der deutsche Rekordmeister am Dienstag im Viertelfinale der UEFA Champions League doch auf Real Madrid. Ob mit oder ohne Kane, ist noch unklar.