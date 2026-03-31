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Holt Schalke einen deutschen WM-Kandidaten?

Gerade im Falle einer Rückkehr in die Bundesliga könnte eine Deutschland-Rückkehr des Torjägers wahrscheinlich werden.

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Kehrt Niclas Füllkrug in die Deutsche Bundesliga zurück?

Derzeit ist der Stürmer von Stammklub West Ham United an AC Milan verliehen. Die Italiener besitzen zudem eine Kaufoption. Dass sie davon Gebrauch machen, ist aber unwahrscheinlich. Auch die Engländer dürften künftig nicht mehr mit dem Deutschen planen.

Unter diesen Umständen erscheint eine Rückkehr in seine Heimat nicht unrealistisch. Geht es nach "Calciomercato.com", soll sich der FC Schalke 04 mit einer Verpflichtung Füllkrugs beschäftigen.

"Im Hintergrund, insbesondere wenn Schalke 04 in die Bundesliga zurückkehrt, steht eine Rückkehr nach Deutschland im Raum", schreibt das Portal. Bei den Gelsenkirchnern ist die Zukunft von Edin Dzeko ja bekanntlich ungewiss, sein Vertrag läuft bis Saisonende.

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