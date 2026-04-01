NEWS

Insel-Abschied? Glasner am Zettel von deutschem CL-Starter

Verlässt Oliver Glasner im Sommer die Premier League? Ein deutscher Klub soll Interesse signalisieren.

Insel-Abschied? Glasner am Zettel von deutschem CL-Starter Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Oliver Glasner wird im kommenden Sommer Crystal Palace verlassen. Das gab der Oberösterreicher bereits frühzeitig bekannt.

Seither gibt es Spekulationen, wohin es den 51-Jährigen zieht. Bei Manchester United soll er mittlerweile aus dem Rennen sein >>>

Tottenham Hotspur hat mit Roberto De Zerbi zudem bereits einen neuen Cheftrainer installiert. Der Schritt zu einem englischen Topklub könnte also ausbleiben.

Rückkehr nach Deutschland?

Verlässt Glasner also sogar die Insel? Laut "Bild" denkt Bayer Leverkusen an den Oberösterreicher. Er weist mit Wolfsburg und Eintracht Frankfurt bereits Erfahrung in der Deutschen Bundesliga vor.

Die Werkself ist aktuell Sechster in der Tabelle, im Sommer könnte Kasper Hjulmand gehen. Neben Glasner gilt Brighton-Coach Fabian Hürzeler als Kandidat. Der Deutsche besitze eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro.

Leverkusen holte 2023/24 sensationell das deutsche Double, blieb national ungeschlagen. In der aktuellen Saison erreichte man das Achtelfinale der UEFA Champions League.

Mehr zum Thema

Offiziell: Das ist der neue Trainer von Tottenham Hotspur

Offiziell: Das ist der neue Trainer von Tottenham Hotspur

Premier League
3
Bosnien und Schalke bangen um Edin Dzeko

Bosnien und Schalke bangen um Edin Dzeko

International
2
Rangnick erntet Kritik von Leipzigs Nachwuchschef

Rangnick erntet Kritik von Leipzigs Nachwuchschef

Deutsche Bundesliga
14
Ist Christian Ilzer ein Kandidat bei einem Insel-Klub?

Ist Christian Ilzer ein Kandidat bei einem Insel-Klub?

Deutsche Bundesliga
7
Holt Schalke einen deutschen WM-Kandidaten?

Holt Schalke einen deutschen WM-Kandidaten?

International
2
Werder will ÖFB-Teamspieler sehr gerne verlängern

Werder will ÖFB-Teamspieler sehr gerne verlängern

Deutsche Bundesliga
5
Abseits-Revolution? FIFA testet neue Regel in Kanada

Abseits-Revolution? FIFA testet neue Regel in Kanada

International
17

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Bayer 04 Leverkusen Gerüchteküche Oliver Glasner Crystal Palace