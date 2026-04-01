Insel-Abschied? Glasner am Zettel von deutschem CL-Starter

Oliver Glasner wird im kommenden Sommer Crystal Palace verlassen. Das gab der Oberösterreicher bereits frühzeitig bekannt.

Seither gibt es Spekulationen, wohin es den 51-Jährigen zieht. Bei Manchester United soll er mittlerweile aus dem Rennen sein >>>

Tottenham Hotspur hat mit Roberto De Zerbi zudem bereits einen neuen Cheftrainer installiert. Der Schritt zu einem englischen Topklub könnte also ausbleiben.

Rückkehr nach Deutschland?

Verlässt Glasner also sogar die Insel? Laut "Bild" denkt Bayer Leverkusen an den Oberösterreicher. Er weist mit Wolfsburg und Eintracht Frankfurt bereits Erfahrung in der Deutschen Bundesliga vor.

Die Werkself ist aktuell Sechster in der Tabelle, im Sommer könnte Kasper Hjulmand gehen. Neben Glasner gilt Brighton-Coach Fabian Hürzeler als Kandidat. Der Deutsche besitze eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro.

Leverkusen holte 2023/24 sensationell das deutsche Double, blieb national ungeschlagen. In der aktuellen Saison erreichte man das Achtelfinale der UEFA Champions League.