Internationales Interesse: Verliert BVB Innenverteidiger?

Könnten Borussia Dortmund gleich zwei Innenverteidiger abhandenkommen?

Nachdem die Verlängerung von Nico Schlotterbeck von "Sky" eigentlich als so gut wie in trockenen Tüchern berichtet wurde, dementierte der Innenverteidiger kürzlich eine Einigung mit den Borussen.

Wie "Sky" jetzt berichtet, könnte ein weiterer Defensivmann die Schwarz-Gelben verlassen. So sollen mit Atletico Madrid, Manchester United sowie Aston Villa echte Top-Klubs an dem 29-jährigen Waldemar Anton interessiert sein. Die Spanier sollen den Deutschen bereits vor seinem Wechsel vom VfB Stuttgart in den Ruhrpott umworben haben.

Das Arbeitspapier in Dortmund läuft jedenfalls bis 2028. Anton ist beim BVB der Feldspieler mit der meisten Einsatzzeit.