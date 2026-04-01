Bosnien und Schalke bangen um Edin Dzeko

Bosnien-Herzegowina setzte sich am Dienstag im Playoff-Showdown im Elfmeterschießen gegen Italien durch (Spielbericht >>>) und fährt damit zum zweiten Mal in der Geschichte zu einer Weltmeisterschaft.

Der 40-jährige Edin Dzeko ist aus Bosniens Nationalteam weiterhin nicht wegzudenken. In der Gruppenphase traf der Stürmer-Routinier fünf Mal, im WM-Playoff-Halbfinale schoss er in der Schlussphase den wichtigen Ausgleichstreffer gegen Wales.

Gegen Italien stand Teamkapitän Dzeko bis zum Schluss auf dem Feld, ehe er sich in der letzten Aktion der Verlängerung verletzte.

Der Schalke-Angreifer stürzte auf die rechte Schulter, musste behandelt werden und konnte beim Elfmeterschießen nicht mitwirken. Sein rechter Arm musste mit einer improvisierten Schlinge gestützt werden. Auch bei den Feierlichkeiten nach der erfolgreichen WM-Qualifikation trug er eine Armschlinge.

Operation steht im Raum

Das bosnische Nationalteam und sein Klub FC Schalke 04 bangen nun um den Altstar. "Ich hoffe, Edins Verletzung ist nicht schwerwiegend und er kann bei der Weltmeisterschaft dabei sein, denn er hat nicht viel Zeit", sagte Bosniens Teamchef Sergej Barbarez.

Schalke informierte am Mittwoch, dass Dzekos Schulter eingehend untersucht werde. "Auch nach seiner Rückkehr nach Gelsenkirchen wird die Diagnostik fortgesetzt." Cheftrainer Miron Muslic plane für das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den Karlsruher SC ohne den Stürmer.

Jetzt meldet sich Dzeko

Wenige Stunden später meldete sich der Altstar selbst auf einer Pressekonferenz zu Wort und gab vorsichtig Entwarnung.

"Der Arm ist nicht so schlimm, eine Operation wird höchstwahrscheinlich nicht nötig sein. Ich hoffe, im Laufe des Monats wieder dabei zu sein", so Dzeko