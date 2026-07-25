Transfer? Real Madrid traf sich mit spanischem Weltmeister

Bereits vor der WM machten Gerüchte die Runde, wonach es Real Madrid auf Spanien-Kapitän Rodri abgesehen haben soll. Tatsächlich scheint nun Bewegung in die Sache zu kommen.

Wie "Sky" berichtet, kam es am Dienstag zu einem Treffen zwischen Spieler-Seite und jener von Real Madrid. Verhandelt wurde unter anderem über ein Arbeitspapier bis 2030.

Bei Manchester City steht Rodri, der bei der WM 2026 als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, noch bis 2027 unter Vertrag.

Im Raum stand zuletzt, dass der 30-jährige Mittelfeldspieler erst nach Ende seiner Vertragslaufzeit nach Madrid wechseln solle - ein Vorhaben, das die "Königlichen" nun aber offenbar über Bord geschmissen haben.

Rodri: Zuerst Rücken-Operation

Feststeht hingegen, dass sich Rodri am Montag einer Operation am Rücken unterziehen wird. Das bestätigte Enzo Maresca, neuer Trainer von Manchester City.

Auf einen Transfer Rodris angesprochen, gab sich Maresca gelassen: "Um große Spieler gibt es immer Spekulationen, deshalb mache ich mir darüber keine Sorgen."

Ein Weltmeister-Transfer bereits fixiert

Erstmals überhaupt stand zu Beginn des Turniers kein einziger Real-Madrid-Spieler im WM-Kader Spaniens.

Mit Marc Cucurella haben die "Königlichen" jedoch bereits einen Weltmeister-Neuzugang fixieren können >>>

Cucurella war zum Zeitpunkt des Weltmeister-Titels streng genommen bereits Real-Madrid-Spieler.