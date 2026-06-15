Real Madrid präsentiert Marc Cucurella vom FC Chelsea.

Der 27-Jährige unterschreibt bis 2032, wie die Madrilenen in einem kurzen Statement vermelden.

Besonders kontrovers: Cucurella wurde von Rivale FC Barcelona ausgebildet, spielte 2017 auch einmal für die Profis der Katalanen.

Immer wieder gab es Gerüchte rundum eine Rückkehr des spanischen Teamspielers. Jetzt geht es zum Erzrivalen.

Haar-Causa

Auf die Frage, ob er die Haare nach dem WM-Sieg rasieren würde, meinte Cucurella im März: "Nein, mein Haar ist heilig."

Danach wurden die Real-Gerüchte ins Spiel gebracht. "Nun ja... ich würde mir lieber den Kopf rasieren", meinte der Linksverteidiger damals.

In Spanien dürfte der Wechsel des Barca-Eigenbauspielers als durchaus kontrovers betrachtet werden.