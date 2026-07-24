Ex-LASK-Angreifer winkt PL-Deal – Klub verpasst hohes Preisschild

Keito Nakamura stürmte zwischen 2021 und 2023 in der ADMIRAL Bundesliga für den LASK. Die Linzer konnten den Japaner dann für kolportierte zwölf Millionen Euro an Reims in die Ligue 1 verkaufen.

Mittlerweile ist der Klub aber zweitklassig unterwegs. Nakamura wusste auch in der abgelaufenen Saison mit 14 Treffern und zwei Assists in 29 Spielen in der Ligue 2 zu überzeugen. Der Wiederaufstieg gelang aber nicht.

Starke WM-Leistungen

Entsprechend strebe der Japaner einen Wechsel an. Speziell seine Leistungen bei der WM machen ihn begehrt. Gegen die Niederländer traf er beim 2:2 zum Auftakt, gegen Tunesien lieferte er einen Assist. In jedem Spiel der Japaner stand er in der Startelf.

Laut "Foot Mercato" gebe es auch reichlich Interessenten. Reims sei bereit, ihn zu verkaufen, aber nicht um jeden Preis. Eine Offerte eines nicht bekannten Klubs in Höhe von 18 Millionen Euro sei abgelehnt worden.

Der französische Topklub Olympique Marseille sei ebenso am Spieler dran. Fraglich bleibt, ob man sich ihn leisten wird. Wie es heißt, verlange Reims mindestens 25 Millionen Euro.

Geht es nach Liverpool?

Weiters sollen auch diverse Klubs aus England interessiert sein. Konkret genannt wird der Premier-League-Verein Everton. Auch von Besiktas gebe es Interesse.

Nakamura hat bei Reims noch einen Vertrag bis 2028.