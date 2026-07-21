Verlässt WM-Held Barcelona für Real Madrid?

Ferran Torres (26) schoss Spanien im WM-Finale gegen Argentinien in der 106. Minute zum Titel. Der Barcelona-Profi nutzte seine Jokerrolle und schrieb sich in die Geschichtsbücher.

Bei seinem Klub FC Barcelona kam er abgelaufenen Saison ebenso meist von der Bank, entsprechend kursieren seit Wochen Gerüchte rundum einen Wechsel. Laut "L'Equipe" gilt PSG mit Ex-Spanien-Teamchef Luis Enrique als möglicher Abnehmer. Weiters werde mit Real Madrid ausgerechnet der Erzrivale als potentieller Interessent genannt.

Abgang durchaus denkbar

"El Nacional" bringt auch Aston Villa mit dem spanischen Coach Unai Emery ins Spiel.

Der "Mundo Deportivo" zufolge möchte Barcelona in den kommenden Tagen mit Torres über die Zukunft sprechen. Ein Abgang des WM-Helden ein Jahr vor Ablauf des Vertrags ist aber nicht ausgeschlossen.

Ein direkter Transfer zu Real würde für reichlich Schlagzeilen sorgen. Marc Cucurella, ausgebildet vom FC Barcelona, wagte diesen von Chelsea aus. In der katalanischen Hauptstadt gab es dafür jede Menge mediale Kritik.