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Leipzig-Torhüter Gulacsi vor Wechsel nach Spanien

Der Ungar wäre bei den Roten Bullen künftig nur als Nummer zwei eingeplant. Nun sucht er wohl eine neue Herausforderung.

Leipzig-Torhüter Gulacsi vor Wechsel nach Spanien Foto: © IMAGO / motivio
Textquelle: © LAOLA1
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Torhüter Peter Gulacsi (36) wird RB Leipzig wohl nach elf Jahren verlassen und zu Villarreal CF wechseln.

Das berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano. Die Gespräche sind demnach bereits fortgeschritten.

Gulacsi hatte seinen Vertrag in Leipzig erst im Februar um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Bereits damals hatte sich abgezeichnet, dass der Belgier Maarten Vandevoordt (24) ab Sommer das Einserleiberl übernehmen und Gulacsi auf die Bank rücken wird.

Champions League mit Villarreal

In Villarreal würde der Ungar in der UEFA Champions League auflaufen. Das "Gelbe U-Boot" hat sich in der letzten Saison als Dritter für die Königsklasse qualifiziert.

Gulacsi wechselte im Sommer 2015 vom FC Red Bull Salzburg nach Leipzig und war dort in den vergangenen Jahren zwischen den Pfosten gesetzt. Im Jahr 2022 holte er mit den Roten Bullen den DFB-Pokalsieg.

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