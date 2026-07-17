NEWS

Transferposse geht weiter: Real lässt bei Olise nicht locker

Der Franzose steht bei den Madrilenen weiter hoch im Kurs. Florentino Pérez lässt sich vom "Nein" der Bayern nicht abschrecken.

Transferposse geht weiter: Real lässt bei Olise nicht locker Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass Real Madrid Michael Olise gerne verpflichten würde.

Zusammen mit Kylian Mbappe, Vinicius Jr. und Jude Bellingham soll er die neue Traumoffensive der "Königlichen" bilden.

Präsident Florentino Perez nennt den Flügelspieler seine "Obsession". Die "l´equipe" titelt bereits: "Olise möchte den Verein verlassen und zu Real wechseln".

Bayern nicht an Verkauf interessiert

Die Münchner zeigen sich bislang jedoch nicht gesprächsbereit. Selbst bei einem Angebot in Höhe von 200 Millionen Euro soll der deutsche Rekordmeister nicht bereit sein, den 24-Jährigen abzugeben.

Stattdessen plant Bayern, Olise einen neuen Vertrag anzubieten. Bereits Anfang Juni haben die Verantwortlichen klargestellt, dass selbst eine Offerte über 200 Millionen Euro keinen Verkaufsanreiz darstellen würde. Olises Vertrag läuft in München noch bis 2029.

Real bereit Angebot abzusenden

In den kommenden Wochen sollen Gespräche mit Olise und dessen Beratern über die weitere Zukunft des Offensivspielers stattfinden.

Real ist jederzeit bereit, ein Angebot abzusenden. Knackpunkt ist die Verhandlungsbereitschaft der Bayern.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Will Michael Olise weg von Bayern?

Will Michael Olise weg von Bayern?

Deutsche Bundesliga
17
Offiziell! Leipzig schlägt beim Premier-League-Absteiger zu

Offiziell! Leipzig schlägt beim Premier-League-Absteiger zu

Deutsche Bundesliga
1
ÖFB-Legionär wechselt zurück nach Ingolstadt

ÖFB-Legionär wechselt zurück nach Ingolstadt

International
Wieder in Deutschland: Tino Casali hat neuen Klub

Wieder in Deutschland: Tino Casali hat neuen Klub

International
1
Denkt Bayern München an Spanien-Starter?

Denkt Bayern München an Spanien-Starter?

Deutsche Bundesliga
Fix! SK Sturm angelt sich deutsches Stürmer-Talent

Fix! SK Sturm angelt sich deutsches Stürmer-Talent

Bundesliga
16
Ex-Salzburger vor Verlängerung in England

Ex-Salzburger vor Verlängerung in England

Premier League
14

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Real Madrid FC Bayern München Michael Olise