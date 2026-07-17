Transferposse geht weiter: Real lässt bei Olise nicht locker

Es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass Real Madrid Michael Olise gerne verpflichten würde.

Zusammen mit Kylian Mbappe, Vinicius Jr. und Jude Bellingham soll er die neue Traumoffensive der "Königlichen" bilden.

Präsident Florentino Perez nennt den Flügelspieler seine "Obsession". Die "l´equipe" titelt bereits: "Olise möchte den Verein verlassen und zu Real wechseln".

Bayern nicht an Verkauf interessiert

Die Münchner zeigen sich bislang jedoch nicht gesprächsbereit. Selbst bei einem Angebot in Höhe von 200 Millionen Euro soll der deutsche Rekordmeister nicht bereit sein, den 24-Jährigen abzugeben.

Stattdessen plant Bayern, Olise einen neuen Vertrag anzubieten. Bereits Anfang Juni haben die Verantwortlichen klargestellt, dass selbst eine Offerte über 200 Millionen Euro keinen Verkaufsanreiz darstellen würde. Olises Vertrag läuft in München noch bis 2029.

Real bereit Angebot abzusenden

In den kommenden Wochen sollen Gespräche mit Olise und dessen Beratern über die weitere Zukunft des Offensivspielers stattfinden.

Real ist jederzeit bereit, ein Angebot abzusenden. Knackpunkt ist die Verhandlungsbereitschaft der Bayern.