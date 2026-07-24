Europacupsieger will Ex-WAC-Kicker als Ersatz für Chelsea-Abgang

Im Jänner 2026 verkaufte der WAC Chibuike Nwaiwu an den türkischen Klub Trabzospor. Mit kolportierten 5,5 Millionen Euro floss eine ordentliche Ablöse ins Lavanttal.

Ein halbes Jahr später ist der Nigerianer extrem begehrt und deutlich teurer. Laut dem türkischen Medium "Karadeniz" buhlen jetzt gleich zwei Londoner Premier-League-Klubs um die Dienste des 23-Jährigen.

Chelsea sorgt für Palace-Offerte

Lange galt Fulham als heißer Abnehmer. Der Klub habe dem Bericht zufolge auch 30 Millionen Euro plus mögliche Boni in Höhe von zwei Millionen Euro geboten.

Jetzt braucht aber auch Conference-League-Sieger Crystal Palace einen Innenverteidiger. Der Ex-Klub von Oliver Glasner muss Berichten zufolge den Abgang von Maxence Lacroix zum FC Chelsea hinnehmen. Für den französischen WM-Fahrer fließen kolportierte 60 Millionen Euro.

Entsprechend gehen die "Eagles" beim WAC-Verteidiger All-in. Laut des Berichts legen sie den Türken 30 Millionen Euro und die Aussicht auf fünf Millionen Euro Boni auf den Tisch. Die Konkurrenz der beiden Londoner Klubs wird in Trabzon wohl gerne gesehen.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Das Transferduell kann den Preis noch nach oben treiben. Nwaiwu ist noch bis 2030 an den Klub gebunden und hat einen Marktwert von zehn Millionen Euro.

Nach dem Titel in der UEFA Conference League unter Oliver Glasner würde auf den Ex-WAC-Profi bei Palace Fußball in der UEFA Europa League warten.