Ter Stegen vor Wechsel innerhalb Spaniens

Marc-André ter Stegen soll kurz vor einem Abgang vom FC Barcelona stehen.

Wie unter anderem "Ràdio Girona – SER Catalunya" berichtet, steht der deutsche Nationaltorhüter vor einer Leihe innerhalb der spanischen LaLiga zum FC Girona.

Nur noch letzte Details seien zwischen den beiden katalanischen Vereinen zu klären. Die Leihe zum aktuellen Tabellen-13. soll bis Saisonende laufen. Ter Stegens Vertrag bei Barcelona läuft noch bis 2028.

Spielpraxis für die WM

Der 33-Jährige spielt seit 2014 für die "Blaugrana". Nach einer langwierigen Verletzung im September 2024 konnte sich der Kapitän jedoch nicht mehr als Nummer eins behaupten. Aktuell ist er hinter Joan Garcia und Wojciech Szczesny sogar nur noch die Nummer drei.

Durch die Leihe will ter Stegen vor allem in Hinblick auf die kommende Weltmeisterschaft Spielpraxis sammeln. Dafür soll er auch auf einen Großteil seines Gehalts verzichten.

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann betonte zwar immer wieder, dass er mit ter Stegen als Nummer eins plane, dennoch sei eine gewisse Spielpraxis von Nöten.