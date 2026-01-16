NEWS

Ter Stegen vor Wechsel innerhalb Spaniens

Der Deutsche will mit der Leihe Spielpraxis vor der WM sammeln.

Ter Stegen vor Wechsel innerhalb Spaniens Foto: © GETTY
Foto: © GETTY
Marc-André ter Stegen soll kurz vor einem Abgang vom FC Barcelona stehen.

Wie unter anderem "Ràdio Girona – SER Catalunya" berichtet, steht der deutsche Nationaltorhüter vor einer Leihe innerhalb der spanischen LaLiga zum FC Girona.

Nur noch letzte Details seien zwischen den beiden katalanischen Vereinen zu klären. Die Leihe zum aktuellen Tabellen-13. soll bis Saisonende laufen. Ter Stegens Vertrag bei Barcelona läuft noch bis 2028.

Spielpraxis für die WM

Der 33-Jährige spielt seit 2014 für die "Blaugrana". Nach einer langwierigen Verletzung im September 2024 konnte sich der Kapitän jedoch nicht mehr als Nummer eins behaupten. Aktuell ist er hinter Joan Garcia und Wojciech Szczesny sogar nur noch die Nummer drei.

Durch die Leihe will ter Stegen vor allem in Hinblick auf die kommende Weltmeisterschaft Spielpraxis sammeln. Dafür soll er auch auf einen Großteil seines Gehalts verzichten.

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann betonte zwar immer wieder, dass er mit ter Stegen als Nummer eins plane, dennoch sei eine gewisse Spielpraxis von Nöten.

Nächster türkischer Topklub soll um Alaba buhlen

La Liga
Absurdes Gerücht: Ex-Barca-Coach als neuer Trainer von Real?

La Liga
Traum von Perez: Holt Haaland Real Madrid aus der Krise?

Premier League
Simeone verlängert bei Atletico

La Liga
Muslic-Klub Schalke buhlt um Bundesliga-Keeper

International
Glasner-Kapitän kurz vor Wechsel zu ManCity

Premier League
Ballon-d'Or als Wendepunkt? Ex-Real-Goalie kritisiert Perez

La Liga
La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division FC Barcelona FC Girona Julian Nagelsmann Wojciech Szczesny Marc-Andre ter Stegen Transfermarkt Gerüchteküche