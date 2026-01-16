NEWS

Nächster türkischer Topklub soll um Alaba buhlen

Die Istanbuler sollen laut eines Berichts sogar schon in konkreten Verhandlungen stehen. Demzufolge sei ein Wechsel schon im Winter ein Thema.

Nächster türkischer Topklub soll um Alaba buhlen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wie geht es für David Alaba im Sommer weiter?

Diese Frage beschäftigt derzeit viele Fußballinteressierte hierzulande. Zuletzt hieß es, sein Berater arbeite an einem Wechsel nach Saudi-Arabien.

Zeitgleich soll es aber Interesse aus der Türkei gegeben haben. Galatasaray solle sich für ihn interessieren, wurde kolportiert. Nun bekommt der UEFA-Cup-Sieger von 2000 Konkurrenz aus der eigenen Stadt.

Wechsel schon im Winter?

Wie "Fanatik" berichtet, soll Besiktas Istanbul in Verhandlungen mit Alaba stehen. Der Klub sei auch bereit, eine niedrige Ablösesumme zu bezahlen, um Alaba noch im Winter zu verpflichten.

Im Herbst wurden zudem auch Gerüchte um einen Wechsel in die USA laut. Insbesondere New York City FC, wo mit Hannes Wolf bereits ein Österreicher spielt, und Charlotte FC wurden als mögliche Abnehmer genannt.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Absurdes Gerücht: Ex-Barca-Coach als neuer Trainer von Real?

Absurdes Gerücht: Ex-Barca-Coach als neuer Trainer von Real?

La Liga
2
Traum von Perez: Holt Haaland Real Madrid aus der Krise?

Traum von Perez: Holt Haaland Real Madrid aus der Krise?

Premier League
7
Ballon-d'Or als Wendepunkt? Ex-Real-Goalie kritisiert Perez

Ballon-d'Or als Wendepunkt? Ex-Real-Goalie kritisiert Perez

La Liga
Simeone verlängert bei Atletico

Simeone verlängert bei Atletico

La Liga
2
Glasner-Kapitän kurz vor Wechsel zu ManCity

Glasner-Kapitän kurz vor Wechsel zu ManCity

Premier League
Verliert Hartberg seinen Dauerbrenner?

Verliert Hartberg seinen Dauerbrenner?

Bundesliga
Ex-Rapidler wechselt in die zweite türkische Liga

Ex-Rapidler wechselt in die zweite türkische Liga

International
7
Kommentare

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Real Madrid Gerüchteküche Transfermarkt David Alaba Besiktas Istanbul