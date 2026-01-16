Nächster türkischer Topklub soll um Alaba buhlen

Wie geht es für David Alaba im Sommer weiter?

Diese Frage beschäftigt derzeit viele Fußballinteressierte hierzulande. Zuletzt hieß es, sein Berater arbeite an einem Wechsel nach Saudi-Arabien.

Zeitgleich soll es aber Interesse aus der Türkei gegeben haben. Galatasaray solle sich für ihn interessieren, wurde kolportiert. Nun bekommt der UEFA-Cup-Sieger von 2000 Konkurrenz aus der eigenen Stadt.

Wechsel schon im Winter?

Wie "Fanatik" berichtet, soll Besiktas Istanbul in Verhandlungen mit Alaba stehen. Der Klub sei auch bereit, eine niedrige Ablösesumme zu bezahlen, um Alaba noch im Winter zu verpflichten.

Im Herbst wurden zudem auch Gerüchte um einen Wechsel in die USA laut. Insbesondere New York City FC, wo mit Hannes Wolf bereits ein Österreicher spielt, und Charlotte FC wurden als mögliche Abnehmer genannt.