Absurdes Gerücht: Ex-Barca-Coach als neuer Trainer von Real?

Wird ein ehemaliger Barca-Coach neuer Cheftrainer von Real Madrid?

Wie das Transfer-Medium "Speedline" wissen will, könnte dieses fast beispiellose Szenario eintreffen. Demnach sei der frühere Cheftrainer des FC Barcelona, Luis Enrique, offen für einen Wechsel zum großen Rivalen der "Blaugrana".

Bei seinem aktuellen Arbeitgeber Paris Saint-Germain hat der Spanier noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Sollten die "Blancos" also schon im kommenden Sommer zuschlagen wollen, bräuchte Enrique die Freigabe von PSG.

In 123 Jahren nur ein Mal passiert

Enrique gewann nicht nur letzte Saison mit den Parisern, sondern auch mit dem FC Barcelona das Triple (2015). In seiner aktiven Karriere spielte der heutige Trainer allerdings auch für Real Madrid.

In der über 120-jährigen Historie der zwei spanischen Großklubs gab es nur einen einzigen Mann, der sowohl Barca als auch Real trainierte: Der Uruguayer Enrique Fernandez betreute von 1947-1950 Barcelona, drei Jahre später übernahm er für ein Jahr bei den "Königlichen".