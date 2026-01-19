NEWS

Sagt Patrick Wimmer Goodbye zu Wolfsburg?

Im Winter gibt es wieder einige Gerüchte rund um ÖFB-Nationalspieler Patrick Wimmer. Die Ansakonferenz diskutiert:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auch im Winter ist ein Transfer von Patrick Wimmer ein Thema in der Gerüchteküche. Bereits im Sommer wurde der 24-Jährige mit einigen Vereinen in Verbindung gebracht.

Nun gibt es wohl Klubs in England und Italien, die Interesse am Offensivspieler des VfL Wolfsburg zeigen.

Wimmers Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2027. Ende des letzten Jahres gab es einen Bericht, wonach die "Wölfe" mit dem ÖFB-Nationalspieler verlängern wollen. Bleibt der Niederösterreicher in Wolfsburg oder kommt es zu einem Wechsel?

Zum Video:

Mehr zum Thema

England oder Italien: Wechselt Wimmer noch im Winter?

England oder Italien: Wechselt Wimmer noch im Winter?

Deutsche Bundesliga
15
Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

Adios Madrid: Wo landet David Alaba?

Bundesliga
20
Bei Schlager-Abgang: RB will Leistungsträger von Ligarivalen

Bei Schlager-Abgang: RB will Leistungsträger von Ligarivalen

Deutsche Bundesliga
Transfer-Update: Zwei Bundesliga-Kicker auf dem Weg nach England?

Transfer-Update: Zwei Bundesliga-Kicker auf dem Weg nach England?

Bundesliga
Bericht: Ex-Salzburg-Coach ist Frankfurts Wunschlösung

Bericht: Ex-Salzburg-Coach ist Frankfurts Wunschlösung

Deutsche Bundesliga
3
"Gott sei dank" - Gregoritsch gegen Ex-Klub mit Glück im Unglück

"Gott sei dank" - Gregoritsch gegen Ex-Klub mit Glück im Unglück

Deutsche Bundesliga
So sieht der Comeback-Plan von Konrad Laimer aus

So sieht der Comeback-Plan von Konrad Laimer aus

Deutsche Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Legionäre Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) VfL Wolfsburg Gerüchteküche Patrick Wimmer Transfermarkt