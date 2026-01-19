Sagt Patrick Wimmer Goodbye zu Wolfsburg?

Auch im Winter ist ein Transfer von Patrick Wimmer ein Thema in der Gerüchteküche. Bereits im Sommer wurde der 24-Jährige mit einigen Vereinen in Verbindung gebracht.

Nun gibt es wohl Klubs in England und Italien, die Interesse am Offensivspieler des VfL Wolfsburg zeigen.

Wimmers Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2027. Ende des letzten Jahres gab es einen Bericht, wonach die "Wölfe" mit dem ÖFB-Nationalspieler verlängern wollen. Bleibt der Niederösterreicher in Wolfsburg oder kommt es zu einem Wechsel?