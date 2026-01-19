Affengruber gibt mit Elche Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Der FC Elche muss sich am 20. Spieltag von La Liga gegen den FC Sevilla mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Dabei geben die Hausherren einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand. ÖFB-Legionär David Affengruber ist über die volle Distanz im Einsatz.

In Halbzeit eins präsentieren sich die Gastgeber höchst effizient, die erste Topchance nutzt Febas zum 1:0 (14.). Die Gäste kommen dem Ausgleich kurz vor der Pause zweimal nahe, doch Mendy scheitert mit einem Distanzkracher am Aluminium (38.) und Sow per Kopf am stark reagierenden Elche-Keeper Peña.

Kurz nach Seitenwechsel erhöht Varela mit einem platzierten Abschluss auf 2:0 für den FC Elche (54.). Der FC Sevilla hat in Person von Oso erneut Pech, der Freistoß des Defensivspielers geht an die Stange (61.).

Adams-Doppelpack sichert Sevilla einen Punkt

Die Gäste lassen sich von den beiden Aluminium-Treffern nicht entmutigen und kommen durch einen Abpraller von Adams auf 1:2 heran (75.). Die Andalusier werfen in der Schlussphase alles nach vorne und werden dafür mit einem Handelfmeter belohnt. Adams verwandelt den Strafstoß souverän und sichert dem FC Sevilla einen Punkt.

Für den FC Elche ist es wie ein Deja-Vu, auch am vergangenen Spieltag lag man gegen den FC Valencia bis kurz vor Spielende in Front, ein später Treffer kostete Affengruber und Co. aber noch den "Dreier".

Während der FC Elche weiter auf Platz acht rangiert, konnte sich der FC Sevilla etwas Luft im Kampf gegen den Abstieg verschaffen.