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Rapid nimmt ÖFB-U21-Teamspieler ins Visier

Die "Grün-Weißen" beschäftigen sich mit einem neuen Außenverteidiger. Dieser spielt aktuell noch in Deutschland.

Rapid nimmt ÖFB-U21-Teamspieler ins Visier Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Markus Katzer und der SK Rapid befinden sich voll in den Planungen für die anstehende Saison in der ADMIRAL Bundesliga!

Nach Informationen von "Sky" beschäftigen sich die Hütteldorfer mit einer Verpflichtung von Christopher Olivier.

Der ÖFB-U21-Nationalspieler steht aktuell noch bei Stuttgart II in der dritten deutschen Liga unter Vertrag.

Die "Grün-Weißen" sollen bereits Gespräche mit der Spielerseite aufgenommen und zudem ein schriftliches Angebot hinterlegt haben.

Abgang von Bolla?

Ein möglicher Transfer soll aber auch mit der Zukunft von Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla zu tun haben. Ein möglicher Olivier-Transfer würde wohl erst bei einem Abgang des Ungarn in Frage kommen.

Bereits im Winter gab es großes Interesse aus Österreich am 20-jährigen Außenverteidiger. Ein Transfer hat sich damals aber zerschlagen. Neben Rapid soll wohl auch Hannover 96 den Österreicher am Schirm haben.

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