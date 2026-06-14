Salzburgs Kapitän wohl kurz vor dem Absprung

Mads Bidstrup dürfte Red Bull Salzburg verlassen!

Wie "Sky" berichtet, gibt es zwischen dem 25-jährigen Mittelfeldspieler, den Salzburgern und Olympique Lyon eine Einigung.

Der Kapitän der Bullen soll beim Ligavierten der abgelaufenen Ligue-1-Saison andocken und einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Ablöse fällig

Der Däne kam im Sommer 2023 für sechs Millionen Euro von Brentford nach Salzburg und kam seither auf 116 Einsätze, in denen er vier Tore und fünf Assists beisteuerte. In der vergangenen Saison führte er die Salzburger als Kapitän aufs Feld.

In Salzburg hätte Bidstrup noch Vertrag bis 2029, sein Marktwert beträgt laut "transfermarkt.at" aktuell 13 Millionen Euro.

Die Salzburger Verantwortlichen dürfen sich daher wohl auf eine beträchtliche Ablösesumme freuen.