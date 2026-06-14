Doch nicht Glasner? Milans Trainersuche vor dem Abschluss

Bei der AC Milan deutet sich eine komplette Wende an!

Lange galten Oliver Glasner als Cheftrainer und Ralf Rangnick als Sportvorstand als die beiden Top-Kandidaten bei den "Rojiblancos".

Rangnick hat mittlerweile bereits abgesagt und seinen Vertrag beim ÖFB bis 2028 verlängert, Glasner hingegen hoffte weiterhin auf den Job in der Modestadt.

Wird es ein Ex-United-Coach?

Wie die "Gazzetta dello Sport" nun berichtet, gibt es einen neuen Favoriten auf den Posten als Cheftrainer. So könnte der Klub in Kürze eine Einigung mit Ruben Amorim erzielen, heißt es.

Der Portugiese, der im Jänner bei Manchester United entlassen wurde, soll einen Vertrag bis 2028 unterschreiben, mit Option auf eine weitere Saison.

Milan-Eigentümer Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic sollen mittlerweile mehr von der Spielweise des 41-Jährigen überzeugt sein. Amorim hat sich vor allem bei Sporting mit zwei Meisterschaften (2021 und 2024) einen Namen in Europa gemacht.

Seine Zeit in Manchester war hingegen weniger von Erfolg gekrönt. Nach 63 Spielen und nur 25 Siegen wurde er im Jänner 2026 durch Vereinslegende Michael Carrick ersetzt.

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