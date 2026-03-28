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Serie-A-Top-Klub an Lewandowski interessiert

Der Vertrag von Robert Lewandwski beim FC Barcelona läuft mit Ende der Saison aus - jetzt soll sich ein italienischer Verein ins Werben um den Stürmer einschalten.

Serie-A-Top-Klub an Lewandowski interessiert Foto: © GETTY
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Robert Lewandowski ist heiß begehrt.

Trotz seiner mittlerweile 37 Jahren ist der Pole mit 16 Toren und drei Assists in wettbewerbsübergreifend 37 Spielen noch immer ein wichtiger Baustein beim FC Barcelona.

Während die Katalanen gerne den im Sommer auslaufenden Vertrag des Stürmers zu günstigeren Konditionen um ein Jahr verlängern wollen, mischt sich nun wohl ein internationaler Top-Klub im Werben um den polnischen Internationalen ein.

Juve-Vertreter in Warschau zu Gast

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll Juve an einer Verpflichtung interessiert sein. Ein Vertreter der "alten Dame" ist demnach beim WM-Playoff-Spiel zwischen Polen und Albanien in Warschau anwesend gewesen. Neben der Verlängerung von Dusan Vlahovic dürfte demnach eine Verpflichtung Lewandowskis ganz oben auf der Liste der "alten Dame" stehen.

Der Angreifer ist 2022 für 45 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Barca gewechselt und insgesamt 184-Mal für die "Blaugrana" auf dem Platz gestanden - drei Spiele weniger als für Borussia Dortmund.

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