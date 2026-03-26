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Ballon-d'Or-Sieger äußert sich zu Real-Gerüchten

Immer wieder wird Rodri mit den "Königlichen" in Verbindung gebracht. Nun äußert er sich erstmals zu den Gerüchten.

Ballon-d'Or-Sieger äußert sich zu Real-Gerüchten Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Es ist ein Gerücht, das seit Jahren immer wieder auftaucht.

Im Jahr 2024 wurde Real Madrid erstmals Interesse an Rodri nachgesagt. In jenem Jahr gewann der zentrale Mittelfeldspieler den Ballon d'Or.

Im Gespräch mit dem spanischen Radiosender Onda Cero bezieht der ManCity-Star nun Stellung zu den Gerüchten. Er betont, dass er noch ein Jahr Vertrag bei den "Skyblues" habe: "Irgendwann wird man sich zusammensetzen und sprechen müssen."

Eine klare Absage an Real vermeidet Rodri allerdings. "Du kannst die besten Klubs der Welt nicht ablehnen."

Atletico-Vergangenheit ein Problem?

2019 wechselte der Spanier von Atletico Madrid nach Manchester. Der heute 29-Jährige spielte zuvor auch im Nachwuchs der "Rojiblancos".

Für einen potenziellen Real-Wechsel stellt seine Vergangenheit beim Stadtrivalen aber kein Hindernis dar. "Nein, nein. Es hat viele Spieler gegeben, die diesen Weg gegangen sind – vor allem, wenn es nicht auf direktem Wege war, sondern im Laufe der Zeit."

Der gebürtige Madrilene erlitt im September 2024 einen Kreuzbandriss, fiel über ein halbes Jahr aus. In der laufenden Saison verpasste Rodri verletzungsbedingt ebenfalls bisher 22 Spiele, etablierte sich in den vergangenen Wochen aber wieder in der Startelf.

Auch bei der WM im kommenden Sommer dürfte der Routinier im Zentrum der "Furia Roja" einen Stammplatz sicher haben.

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